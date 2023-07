Operação contra o tráfico pela “rota pantaneira” prende homem em bunker na Capital

Criminosos que utilizam a “rota pantaneira” foram alvos da operação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de hoje (6). Durante as fiscalizações, foram apreendidas armas, munições, veículos adulterados, dinheiros em espécie e drogas. Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso em flagrante por possuir um bunker escondido na MS-262.

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, contra traficantes que utilizam a “rota pantaneira” para o escoamento de diversos ilícitos.

Ainda durante as investigações, os policiais monitoraram veículos modificados que eram utilizados pelo grupo, principalmente para ocultar entorpecentes em fundo falso de caminhonetes. Os veículos foram localizados em diversos pontos de Campo Grande, inclusivo em oficinas para realização de reparos e adulteração.

Diversas armas de fogo, entre elas um revólver calibre 32, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma pistola 9 mm, uma carabina calibre 22, uma espingarda de pressão, diversos carregadores e inúmeras munições de diversos calibres.

Os policiais civis também apreenderam R$ 36 mil em espécie e meio tablete de cocaína. É possível que as armas apreendidas possam ter relação com outros crimes praticados pela região da “rota pantaneira”.

