Ponto Bar tem atrações culturais durante todo o fim de semana

Julho é um mês especial para a comunidade LGBT+ de Campo Grande por dois motivos: o primeiro, é pela realização da Parada do Orgulho, prevista para o dia 22 de julho, e o segundo, é pelo aniversário de um ano do Ponto Bar, primeiro bar da Capital a levantar a bandeira LGBTQIAPN+ e único patrocinador oficial da Parada.

A programação de celebrações começou já nesta quarta-feira, 05, com o Pontokê, e segue até sábado, 08, com a festa oficial de aniversário, que começa no bar, às 18h, e se estende para o after na boate Loop Music Hall após às 00h. A entrada é gratuita no Ponto Bar e, aqueles que estiverem na festa, não pagam entrada no after.

Nesta quinta-feira, as celebrações seguem com a festa “Dia de Ponto”, com set da dj Keertana e promoções de drinks no happy hour, a partir das 18 horas. “Tiralaces” é a festa desta sexta-feira, 07, com dj set das drag queens Afropaty e Amuscaria. A entrada é gratuita.

De acordo com o sócio-proprietário do espaço, Thallysson Perez, comemorar o primeiro ano do Ponto Bar é comemorar a resistência de toda a comunidade queer campo-grandense. “Infelizmente ainda vivemos em uma região conservadora, então vejo o nosso trabalho muito além de fazer eventos: proporcionamos um espaço de acolhimento para a nossa comunidade e o fazemos com muito amor”, afirma.

Para o também sócio-proprietário do Ponto Bar, Abhner Benevides, é muito emocionante relembrar tudo o que foi feito neste curto período de existência do empreendimento. “Movimentamos eventos diversos nestes 12 meses, fizemos Copa do Mundo, fomos o Camarote Oficial do Carnaval 2023, trouxemos drag queens nacionais para abrilhantarem o DragSuper, enfim, foi tudo muito importante para nós. Que venham mais e mais anos de existência e resistência”, completa.

