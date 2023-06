Policiais encontram quase 800 kg de maconha em caminhonete abandonada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram em uma caminhonete abandonada na madrugada de hoje (16), quase 800 quilos de maconha. O automóvel que possui registro de roubo no Paraná, estava estacionado nas margens da MS-386,em Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. Até o momento, ninguém foi preso.

O flagrante aconteceu quando os agentes do DOF realizava um patrulhamento na região conhecida como Travessão da Indiana, quando perceberam que o veículo adentrou em uma estrada vicinal, em alta velocidade. Em diligências na região, os policiais encontraram a caminhonete abandonada com as portas abertas e sem condutor, próximo ao Rio Iguatemi. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi encontrado.

Na carroceria do automóvel, os policiais encontraram 812 tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 743 quilos do entorpecente. As placas utilizadas na caminhonete também eram falsas e em checagem aos agregados constatou-se um registro de veículo roubado no dia 17 de março deste ano, na cidade de Ortigueira (PR).

O material apreendido foi avaliado em R$ 1,6 milhão e encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

