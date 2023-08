Policiais encontram mais de R$ 100 mil em cigarros contrabandeados na MS-468

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram mais de R$ 100 mil em cigarros contrabandeados do Paraguai, transportados em um Fiat Palio, na MS-468, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu na zona rural do município, quando os policiais do DOF abordaram o veículo abarrotado com o material contrabandeado. Questionado, o motorista, que não teve identidade divulgada, disse que carregou o carro em Pedro Juan Caballero (PY) e levaria até Campo Grande, onde receberia quatro mil reais pelo transporte.

Ao todo foram encontrados no veículo 1.925 pacotes de cigarros contrabandeados, avaliados em, aproximadamente, R$ 110 mil.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

