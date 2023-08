Com arma de brinquedo, rapaz invade fazenda e faz mulheres de reféns

Um homem de 30 anos, foi preso na noite de ontem (21), após ser acusado de invadir uma fazenda e fazer duas mulheres de reféns com uma arma de brinquedo. A ocorrência aconteceu no município de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. O acusado foi localizado escondido em outra propriedade rural no município.

Segundo a ocorrência registrada na delegacia de Polícia Civil, o homem teria invadido a fazenda, apontando uma arma para vítimas e exigindo dinheiro. Além dos valores que não foram divulgados, o acusado também levou uma motocicleta que estava no local.

Em seguida, as reféns foram liberadas e procuraram a polícia para registrar o crime. Com informações em mãos, equipes da Polícia Civil realizaram diligências pela região e encontraram o homem, escondido em um veículo. Com ele, os policiais encontraram uma arma de brinquedo e um facão, ambos usados no crime.

O rapaz foi encaminhado a delegacia e se encontra a disposição da justiça.

