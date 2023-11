Policiais encontram mais de R$ 1 milhão de maconha e haxixe em residência na Capital

Três pessoas foram presas na noite de ontem (10), com mais de 700 quilos de maconha e 4,2 quilos de haxixe, em um veículo no bairro Caiobá, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o prejuízo estimado ao crime foi de R$1,48 milhões de reais.

O flagrante aconteceu quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizavam um patrulhamento próximo a Campo Grande, quando receberam informações de um veículo Parati de cor prata e placas de Porto Velho (RO), carregados de maconha. Ao chegarem no local constatou-se a denúncia. Dois homens e a proprietária da residência foram detidos.

A mulher de 35 anos, disse que empresta a casa como depósito de droga e que também vende no local. Ela ainda disse que essa é a terceira vez que realiza o ilícito e que recebe dinheiro por isso. O condutor da Parati, de 20 anos, disse que pegou o veículo já carregado no assentamento Itamarati e que chegou em Campo Grande no final da tarde de ontem.

Ainda em depoimento, o segundo homem, de 48 anos, disse que veio de Ponta Porã de carona em um veículo Logan, que fazia o serviço de batedor de estrada através de informações repassadas, ao condutor da Parati, por telefone celular. Ele ainda disse que reside em Uberlândia (MG) e que é o namorado da proprietária da residência.

Dentro do imóvel, foram apreendidos, uma balança de precisão e alguns volumes prensados de maconha dentro da geladeira na residência.

A ocorrência foi registrada e entregue no Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), em Campo Grande.

