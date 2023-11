Adolescente agredido com soco inglês durante briga generalizada morre no hospital

O adolescente de 17 anos que foi agredido com um soco inglês no rosto, durante uma confusão generalizada no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, faleceu no Hospital Auxiliadora. O jovem estava internado no hospital, após ficar desacordado. O garoto sofreu traumatismo craniano e posteriormente uma parada cardíaca.

A briga aconteceu na noite de quinta-feira (8), durante uma confusão, quando o adolescente levou um golpe na cabeça de um outro rapaz que estaria utilizando uma barra de ferro, apelidado como soco inglês. O agressor fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar e Força Tática dispensaram a multidão fazendo o uso de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. No local, ainda foi realizado manobras de reanimação, mas sem sucesso. O garoto foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), até o Hospital Auxiliadora, em estado gravíssimo.

