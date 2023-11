Com intensos incêndios no MT, ‘nuvem gigante de fumaça’ cobre céu na Serra do Amolar

Por volta das 16h (horário de Mato Grosso do Sul) deste dia 10 de novembro de 2023, a central do sistema Pantera, instalado na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), em Corumbá (MS), detectou na Serra do Amolar uma enorme nuvem de fumaça que foi originada após os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso, principalmente o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e o Parque Estadual do Encontro das Águas. A câmera que captou a imagem da “nuvem de fumaça” está instalada a quase 1 mil metros de altitude.

O evento foi registrado depois que os ventos passaram a soprar no sentido da Serra do Amolar/Bolívia. O fato ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (10/11) e com a aparente intensidade do vento, a nuvem alcançou o topo da Serra do Amolar e cobriu a antena instalada no local. Até por volta das 17h30 desta sexta-feira ainda havia a fumaça nesse local.

O IHP tem bases na região e a situação foi identificada também na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal. Funcionários do IHP precisaram fechar portas e cobrir qualquer vão para evitar que a fumaça entrasse nas residências da unidade de reserva. Depois das 19h não havia mais fumaça no local.

O presidente do IHP, Coronel Ângelo Rabelo, ressaltou que a situação sinaliza a gravidade dos incêndios que estão no Mato Grosso e agora podem causar danos em Mato Grosso do Sul. “O fogo vem destruindo o refúgio da vida selvagem no Pantanal norte. Em MT, os incêndios já destruíram mais de 100 mil hectares e está atravesando os limites geográficos. Não podemos mais pensar de forma compactada e assistir ao caos que se aproxima.”

Entre os dias 7 e 8, a Brigada Alto Pantanal, mantida pelo IHP, e o Prevfogo/Ibama atuou diretamente para combater um incêndio na região da baía do Taquaral. O fogo foi identificado pelo sistema Pantena ainda no início e a precocidade do combate garantiu que as chamas fossem apagadas, apesar de ocorrer danos ao meio ambiente.

Com informações da ASCOM IHP.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: