Policiais encontram mais de 400 quilos de prata transportados de forma ilegal

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram na noite de ontem (25), mais de 430 quilos de prata, sendo transportados de forma ilegal, em um caminhão na BR- 262, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor relatou que receberia R$ 200 mil pelo transporte do metal até São Paulo (SP).

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando abordaram um Volvo/FH12. Durante a abordagem, o condutor de nacionalidade boliviana e o passageiro, demonstraram nervosismo, levantando suspeitas dos policiais sobre o transporte de algum ilícito na carreta.

Após busca minuciosa no interior do veículo, os policiais federais encontraram em um compartilhamento oculto, vários sacos de prata. Após pesados, foram totalizados 432 quilos de metal sendo transportados de forma ilegal.

Questionado pelos policiais, o motorista e o passageiro confessou o transporte do metal e disse que receberia R$ 200 mil para deixar a carga na Capital paulista.

O motorista e o passageiro, juntos com a carreta e a carga, foram encaminhados à Polícia Federal de Três Lagoas.

