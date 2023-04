Estudantes e professores da UFMS lançam livros na Biblioteca Pública Estadual

Produzidos por professores e alunos do Mestrado em Comunicação e do curso de Jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), os livros “Mídia, Discurso e Linguagem em Transformação”, “Fronteiras Culturais e Práticas Comunicativas” e “O Fotojornalismo em Tempos de Cultura Visual”, serão lançados nesta quarta-feira (26), às 18 horas, na Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim.

O lançamento foi viabilizado por meio da parceria entre o Mestrado em Comunicação e a Biblioteca Pública e os alunos e ex-alunos do curso receberão exemplares gratuitos no local, rua Fernando Correa da Costa, 556, andar térreo do Museu da Imagem e do Som. Participe e prestigie a produção de nossos pesquisadores.

As obras resultam de anos de diferentes pesquisas, principalmente sobre a mídia de Mato Grosso do Sul, e são importantes fontes para estudiosos e interessados sobre o tema. O livro “Mídia, Discurso e Linguagem em Transformação”, organizado pelos professores Mario Luiz Fernandes, Taís Marina Tellaroli Fenelon e Sílvio da Costa Pereira, reúne dez capítulos de 21 autores que apresentam densas análises sobre as transformações que fatores culturais, sociais, econômicos, políticos e tecnológicos têm impostos à mídia sul-mato-grossense nos últimos anos.

O segundo livro, “Fronteiras Culturais e Práticas Comunicativas”, foi organizado pelos professores Marcos Paulo da Silva e Daniela Ota e está estruturado em dois eixos temáticos relativos às fronteiras: aspectos históricos, geográficos e culturais; e práticas comunicativas e midiáticas. São 13 capítulos com vinte autores de universidades do Sul ao Norte do Brasil, além da Venezuela e México e que analisam a cultura e a mídia em um quadro complexo e multifacetado, calcado na integração regional.

“O Fotojornalismo em Tempos de Cultura Visual” é resultado da tese doutoral do professor Sílvio da Costa Pereira. O autor faz uma análise das mudanças sociais, tecnológicas e culturais que transformaram a prática do fotojornalismo do final do século XIX e ao início do século XIX.

Os livros também estão em versão ebook gratuita. O “Fronteiras Culturais e Práticas Comunicativas” está disponível para download no repositório institucional da UFMS no endereço https://repositorio.ufms.br.

“O Fotojornalismo em Tempos de Cultura Visual” está disponível gratuitamente no site da Ria Editorial http://www.riaeditorial.com/index.php/o-fotojornalismo-em-tempos-de-cultura-visual/.

