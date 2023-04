Policiais apreende quase R$ 1 milhão em produtos de contrabando e descaminho

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul aprendeu na noite de ontem (25), aproximadamente R$ 1 milhão de produtos de contrabando e descaminho, no Distrito de Cruzaltina, próximo ao município de Douradina, a 488 quilômetros de Campo Grande. A ação aconteceu em trabalho conjunto do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi desenvolvida no âmbito da operação Hórus, do Ministério da Justiça. Segundo apurado, as fiscalizações aconteceram após diversas linhas de investigações traçadas por ambas delegacias, identificando a ação de grupos de contrabandistas e de seus depósitos clandestinos na região de fronteira.

Durante as investigações, os policiais conseguiram apurar a ação de criminosos no Distrito de Cruzaltina, localizada próximo ao município de Douradina. Diante dessas informações, as duas delegacias somaram esforços e se direcionaram ao local, onde encontraram diversos produtos de contrabando, além de caminhões carregados. Os veículos foram encaminhados até o depósito do DEFRON, para posterior remessa à Receita Federal.

Segundo a polícia, foram encontrados cigarros, bolas de pneus, fardos de roupa, relógios, papel de seda, essência de narguilé, fones de ouvido, alto-falantes, perfumes, isqueiros, cosméticos, peças de informática, cadeados e caixas de fumo.

