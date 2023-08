Operário empata contra a Patrocinense e se complica na série D

Operário empatou contra o Patrocinense por 1 a 1, na tarde de ontem (21), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O time da Capital tem dois jogos fora de casa (Maringá- 27/05 e Cascavel- 03/06) para se recuperar na competição nacional.

A equipe do triangulo mineiro começou melhor na partida, mas quem abriu o placar foi o Galo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Bruno Dip em cobrança linda de falta pela esquerda, colocou a bola na grande área. A bola ganhou altura e traiu o goleiro Cairo, da Patrocinense, caindo no fundo das redes. Golaço!

Logo após o gol, a equipe da Patrocinense continuou pressionando, quando aos 29 minutos da etapa inicial, o zagueiro Dante (ex-Operário) em cobrança de escanteio, deixou tudo igual. 1 a 1.

Com o resultado, o Operário estacionou no 6º colocação do grupo A7, com 3 pontos em três jogos. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Maringá (PR), no estádio Willie Davis, no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília).

Já a equipe do Patrocinense está na terceira colocação, com 5 pontos. Eles enfrentam o

Cascavel, em casa no próximo sábado (27), ás 18h (horário de Brasília).

O líder do grupo A7 é o XV de Piracicaba, que venceu o CRAC-GO no Barão da Serra Negra, no último sábado e soma também 5 pontos, mas com salgo de gols positivo. O segundo colocado é a Inter de Limeira também com a mesma pontuação.

