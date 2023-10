Policiais encontram mais de 3 toneladas de maconha em duas caminhonetes

Um jovem de 22 anos foi preso pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com mais de 3 toneladas em um dos veículos em que conduzia, na MS-382, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na noite da última quinta-feira (12), quando os policiais depararam com duas caminhonetes em alta velocidade, próximo ao Assentamento Rio Feio, zona rural do município. Ao avistar os veículos, os policiais deram sinal de parada aos condutores, sendo desrespeitados. Durante acompanhamento, os policiais conseguiram abordar um dos condutores.

Na sequência da ocorrência, o segundo veículo foi localizado abandonado às margens da rodovia. Ao todo, foram encontrados nos utilitários 3.128 quilos de maconha nos automóveis. O condutor de uma das caminhonetes disse aos policiais que pegou o veículo carregado na zona rural de Antônio João e levaria até Maracaju, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Em checagem ao sistema policial, foi constatado que as duas Ford Ranger tinham registros criminais nas cidades de Cassilândia e Bananais (SP).

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 6,2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Jardim.

