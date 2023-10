Preço médio do café aumenta R$ 0,23 na segunda semana de outubro

Considerada uma das bebidas preferidas dos brasileiros, o café ficou R$ 0,23 mais caro na segunda semana do mês, conforme mostra a pesquisa de preço da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis dos maiores supermercados em Campo Grande.

Nesta semana, a média ficou em R$ 14,47 nos estabelecimentos pesquisados. O valor mais em conta foi de R$ 10,49, no Assaí, para R$ 16,98, no Pires (61,87%). Já na semana passada, o preço médio chegou a R$ 14,24.

Seguindo na sessão de alimentos da mercearia, o quilo do arroz de 5 kg teve a média de R$ 22,99, a variação ficou em 15,87%. O valor mínimo para o item foi de R$ 21,49, no Assaí, para R$ 24,90, no Atacadão.

O pacote de feijão Bem-Te- -Vi de 1 kg teve uma variação de 30,66%, custando R$ 4,89 no Comper e Fort, já o valor máximo estava custando R$ 6,39, no Nunes. A média calculada foi de R$ 5,27.

Já o litro do leite, que inclusive faz uma combinação perfeita com o café, foi encontrado nas prateleiras dos mercados custando R$ 4,49, no Fort e R$ 4,99, no Assaí, Atacadão, Nunes e Pires. A média de preço é de R$ 4,84 e a variação apresentada é de 11,14%.

Na pesquisa de preço dessa semana, o quilo da cebola apresentou a maior variação (91,75%) nos supermercados participantes. O valor mais em conta encontrado foi de R$ 2,55, no Pires, e o valor mais caro foi R$ 4,89, no Nunes. A média foi de R$ 3,58.

O quilo da banana está custando R$ 4,99, no Fort e está por R$ 6,69, no Nunes. A variação foi de 34,07% e a média de preço é R$ 5,78. Na sessão do açougue, o quilo do frango congelado atingiu a média de preço de R$ 9,11, sendo vendido a R$ 7,49, no Fort e por R$ R$ 11,49, no Nunes (53,40%).

Setor limpeza

Quanto aos itens de limpeza, o sabonete Lux obteve uma variação de 65,33%, custando R$ 1,99 nas redes Comper e Fort e por R$ 3,29, no Nunes.

Já o sabão de barra Ypê, com 5 unidades, teve variação de 31,08% e média de R$ 12,30. Foi encontrado custando R$ 10,49, no Assaí e por R$ 13,75, no Pires.

Por fim, a esponja de aço Bombril com 8 unidades teve a média de preço em R$ 3,19, custando R$ 2,98 no Atacadão e Fort e R$ 3,69, no Nunes. Teve variação de 23,83%.

