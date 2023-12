Incêndio em carreta de imóveis interdita a BR-163

Uma carreta carregada de móveis de uma rede de lojas, pegou fogo na manhã de hoje (20), na BR-163, próximo ao Distrito de Congonhas, região de Bandeirantes, a 68 quilômetros de Campo Grande. A mercadoria foi toda incendiada, mas ninguém ficou ferido.

O incêndio foi no quilômetro 573, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio em um veículo. Ao chegar no local, as chamas foram contidas, com sucesso.

Conforme informações de testemunhas relatadas ao Portal Idest, o incidente foi causado por um estouro de um bexigão. A pista ficou bloqueada por cerca de duas horas, até que o incêndio estivesse controlado.

