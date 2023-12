Homem é preso por posse de conteúdo impróprio envolvendo menores idade

Um homem foi preso em flahgrante, na tarde de ontem (14), acusado de revender e armazenar vídeos e imagens contendo abuso sexual infantojuvenil, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu, após agentes da Polícia Federal, irem às ruas em cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela operação Safe Net.

Segundo as investigações, o homem utilizava as redes sociais para adquirir e compartilhar os arquivos, além de expor a venda esse material para qualquer usuário conectado à a rede de internet pelo mundo.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Federal e está a disposição da justiça.

