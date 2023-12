Policiais encontram cocaína escondido em sacos de cimentos em caminhão na BR-262

Um motorista, que não teve identidade revelada, foi preso neste final de semana, transportando 110 quilos de cocaína e skunk, escondidos em sacos de cimentos, na BR-262, em Corumbá.

O flagrante aconteceu na tarde de sábado (2), quando os policiais abordaram um caminhão M.Benz que apresentava problemas no sistema de iluminação. Durante a abordagem, o condutor disse ter carregado sacos de cimento em Corumbá (MS), porém demonstrou nervosismo, além de apresentar respostas imprecisas.

Os policiais decidiram realizar uma busca na carga de cimento, momento em que encontraram 110 kg de cocaína e 4,7 Kg de skunk. Durante o questionamento, o motorista disse não saber da existência do ilícito e não deu mais informações.

O preso, os ilícitos e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda (MS).

