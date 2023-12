Idoso morre atropelado por motociclista ao atravessar avenida com esposa e filhos

Daniel Alves da Silva, 70 anos, morreu atropelado na frente da esposa e filhos, na manhã de (4), na região central de Dourados.

Conforme informações do site Dourados News, o atropelamento aconteceu por volta das 9h, quando Daniel, em companhia da esposa e filhos, atravessava a Rua Dr. Nelson de Araújo, entre as avenidas Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves, quando foi atingindo por um motociclista de 22 anos.

A vítima caiu no chão e acabou morrendo no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados, mas ao chegar na avenida, encontrou já Daniel sem vida. O piloto foi encaminhado ao Hospital da Vida, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica esteve no local e o caso será investigado.

