Homem é preso conduzindo veículo roubado em MG na BR-267

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso na tarde de ontem (3), com veículo roubado no interior de Minas Gerais, na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, a 117 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu quando os policiais abordaram uma caminhonete Toyota Hilux ewm atitudes suspeitas na rodovia. Durante o interrogatório, o rapaz apresentou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais. Os agentes, então, pediram os documentos do motorista, que alegou que não a possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que teria saído de Belo Horizonte (MG), com destino a Campo Grande.

Durante as checagens, a equipe policial descobriu que o veículo possuía um registro de latrocínio – roubo seguido de morte – no interior de Minas Gerais. O condutor alegou ter comprado o veículo para uso pessoal. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS), juntamente com a caminhonete.

