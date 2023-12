Policiais encontram cocaína escondido em cabine de caminhão na BR-262

Um boliviano, que não teve identidade divulgada, foi preso na noite de ontem (11), com 47 quilos de cocaína, sendo transportado escondido na cabine de um caminhão, na BR-262, em Corumbá. Aos policiais, o preso relatou que receberia R$ 9 mil para levar os entorpecentes até Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais rodoviários federais (PRF), abordaram um caminhão Volvo/FH, com placas bolivianas. Durante a entrevista, o condutor disse que transportava gás até Campo Grande (MS).

Em vistoria, os policiais sentiram um forte odor vindo da cabine do caminhão. Questionado, o motorista confessou que transportava cocaína e que pegou a carga em Puerto Quijaro (BOL)

O preso, a droga e a carreta foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá (MS).

