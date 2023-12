Feira de Anhanduí: segunda edição acontece nesse sábado

A segunda edição da Feira de Anhanduí acontece nesse sábado, (16). O evento reúne desde a comercialização de salgados e compotas a venda de roupas. A iniciativa abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários.

A primeira edição do evento ocorreu no começo do mês, no sábado (02). E alguns comerciantes que participaram na estreia da feira, já garantiram a sua presença nessa nova edição, como Cleia Catarina de Rezende, diretora da Emei Professor Alberto Guilherme Batistoti.

“Temos uma banca na feira e com o dinheiro arrecadado vamos fazer melhorias na escola. Temos muita expectativa para esse novo encontro. Vai para a feira colocar seus produtos e aproveitar como um momento de lazer”, comenta Cleia.

A ideia é que o evento ocorra duas vezes ao mês. O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, afirma que foram ofertados diversos cursos aos comerciantes para que eles pudessem aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que esse evento proporciona.

“Nós inauguramos a feirinha de Anhanduí, que depois de muito tempo voltou com todo o apoio e suporte da Prefeitura de Campo Grande, através Sidagro. Nós ministramos diversos cursos que foram desde a precificação dos produtos, atendimento e redes sociais. Para que esse empreendedor pudesse prestar o melhor serviço, ter lucro e perpetuar esse trabalho”, destaca o secretário.

A iniciativa organizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), em conjunto com a Subprefeitura de Anhanduí.

Feira Central de Anhanduí

• Quando: 16 de setembro de 2023

• Horário: A partir das 18 horas

• Onde: Rua Mairipora, 986, Distrito de Anhanduí (Em frente à Escola Municipal Isauro Bento Nogueira)

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

