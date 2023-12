Após sacar dinheiro para esposa, homem é sequestrado ao sair de banco na Capital

Um homem foi sequestrado na noite de ontem (11), após sair de uma agência bancária na região central de Campo Grande. A vítima relatou aos policiais que foi agredida a socos e arranhões e mantida em cárcere privado por cerca de três horas até ser deixada na Estrada EW-02, no Parque dos Poderes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria sacado R$ 1.980,00 repassar a esposa. No momento que deixava a agência bancária, o homem foi abordado por dois assaltantes que desceram de uma motocicleta e o questionaram se trabalha como motorista de aplicativo.

Assim que confirmou o que assaltante disse, a vítima tentou ligar o veículo, quando um dos rapazes apontou a arma e entrou dentro do carro. Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que os assaltantes obrigaram ir em diversos locais da cidade e depois foi levado para o Bairro Los Angeles, quando um terceiro assaltante entrou no veículo.

Durante o caminho, os bandidos mandaram mensagem para a esposa da vítima, pedindo para que enviasse mais dinheiro. Aos policiais, o homem relatou que foi ameaçado de morte diversas vezes. Ele ainda disse aos policiais que antes de ser deixado no Parque dos Poderes, foi agredido com arranhões no rosto e nos braços. Um cachimbo foi usado nas agressões.

O veículo foi levado para a Defurv e o rapaz encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como sequestro, roubo e cárcere privado.

