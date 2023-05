Policiais encontram cocaína avaliada em R$ 18,9 milhões dentro de barco

Quatro pessoas foram presas, na tarde de ontem (30), transportando num barco, um carregamento de cocaína, avaliada em 18,9 milhões. O flagrante aconteceu na BR-262, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carregamento de cocaína foi descoberto, após os agentes abordar uma caminhonete Volkswagen Amarok. Além do condutor, no veículo havia mais dois homens, a esposa e três crianças no veículo. No momento do flagrante, a caminhonete rebocava um barco pequeno e excesso de passageiro, o que os policiais estranharam o fato.

Questionados, os passageiros ficaram nervosos, quando os policiais realizou buscas dentro da caminhonete e do barco, e encontraram em um compartilhamento oculto 154 quilos de cocaína, divididos em diversos tabletes.

Ao serem novamente questionados, os presos se manteve em silêncio. Segundo a PRF, a apreensão representa um prejuízo de R$ 18,9 milhões para o crime organizado.

