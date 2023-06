Ciranda no Cerrado: Arte, Natureza e Encantamento em Evento Independente

Com a chegada do outono, uma brisa fresca e um céu azul, o ambiente no cerrado se torna ainda mais agradável. É nessa atmosfera encantadora que acontecerá a terceira edição do Ciranda no Cerrado, um projeto independente realizado pelas produtoras culturais Julia Basso e Thais Pompêo. O evento reúne arte, natureza, valorização do brincar e do imaginário infantil.

A III edição do Ciranda no Cerrado está marcada para o dia 3 de junho, no bosque da Chácara Mankala. O local será impregnado com o perfume da cultura popular brasileira e terá um destaque especial para os artistas locais. A programação cuidadosamente selecionada busca enriquecer o repertório cultural tanto das crianças quanto dos adultos, proporcionando uma experiência lúdica, alegre e inspiradora, como afirmam as realizadoras.

A arte tomará conta do evento desde o início, com a apresentação infantil “Encantacontos”, protagonizada por Lilian Caramuja e Lari Lopes. Nessa atração, histórias serão contadas, cantigas da cultura da infância serão entoadas e brincadeiras serão compartilhadas, tudo acompanhado por músicas tocadas no violão e pandeiro. Lilian Caramuja, que recentemente retornou a Campo Grande após alguns anos fora, traz um olhar atento ao universo infantil. Além do “Encantacontos”, Lilian também liderará um cortejo com as crianças no início do Ciranda no Cerrado.

O show para toda a família será uma estreia emocionante, com a formação de uma dupla composta por duas talentosas artistas da cidade: Sofia Basso, cantora e compositora, e Letícia Dias, uma pianista altamente expressiva. A dupla convidou o baterista Marcus Loyola para incrementar ainda mais a apresentação, formando um conjunto especialmente montado para o Ciranda no Cerrado. O repertório do show contará com interpretações próprias e vibrantes de grandes artistas da MPB, como Caetano Veloso, Gal Costa e Djavan. Será uma experiência para dançar, cantar e se inspirar.

Além disso, o evento também contará com um espaço dedicado às crianças que desejarem descansar em meio a tintas e brinquedos naturais, com monitoria do Jardim Capim Dourado, e uma oportunidade de experimentação com tecido acrobático, conduzida por Natália Seron. Os participantes também poderão desfrutar das deliciosas comidinhas da cozinha-bar e aproveitar a feirinha com produtos dos produtores locais.

O Ciranda no Cerrado é uma celebração da arte, da natureza e do encantamento, proporcionando um ambiente acolhedor e inspirador para crianças, jovens e adultos. Com a união de talentosos artistas locais e uma programação cuidadosamente elaborada, o evento promete encantar a todos que participarem, promovendo momentos de alegria, conexão e valorização da cultura. Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência única no

bosque da Chácara Mankala, um verdadeiro refúgio de encanto e diversão no coração do cerrado.

Programação:

15h: início Ciranda no Cerrado

15h às 17h: brincar livre com Capim Dourado

15h30: cortejo de abertura

16h: contação de histórias Encantacontos com Lilian Caramuja e Lari Lopes

16h40: ciranda com toda a família

17h: tecido acrobático com Natália Seron

17h30: show Solar com Sofia Basso, Letícia Dias e Marcus Loyola

Serviço:

III edição Ciranda no Cerrado: Dia 3 de junho, das 15h às 19h30 na Chácara Mankala, rua R. Jorge Pedro Bedoglim, 545, Mata do Jacinto. Mais informações: 67 98406 1232. 1o lote: R$ 80 | 2o lote: R$ 95 Ingressos pelo Sympla: Ciranda no Cerrado Ingressos limitados! Mais informações: 67 98406 1232.