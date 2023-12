“Eles queriam nos matar”, diz ex-MST durante indagações de Rodolfo Nogueira na CPI

Na tarde desta terça-feira (30) ex-integrantes do MST compareceram à CPI das Invasões de Terras para prestar esclarecimentos sobre a maneira como funcionava o movimento. “Eles queriam nos matar”, disse uma das integrantes, durante indagações de um dos membros da CPI, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

O deputado federal Rodolfo Nogueira fez várias perguntas para a convidada e uma delas foi sobre o motivo deles terem saído do MST. De acordo com a convidada, eles saíram do movimento porque eram usados como “massas de manobras” para enriquecer os líderes do MST.

Durante a comissão, os convidados também declararam que eram submetidos a trabalhos análogos à escravidão e que não tinham liberdade para plantarem o que quisessem. “Esse é o objetivo dessa CPI, é trazer a verdade sobre esse movimento que se esconde atrás dessa narrativa de que querem justiça social, mas na verdade só usam a população para extorquir produtores e escravizar seus membros para que os líderes sejam sustentados”, disse Nogueira. A próxima reunião está marcada para quarta-feira (31).

