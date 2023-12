Policiais encontram 800 quilos de maconha em carro de luxo

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso na noite de ontem (2), com 800 quilos de maconha, transportados em um veículo, próximo ao município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante oconteceu, quando os agentes visualizaram um veículo BMW em alta velocidade pela rodovia. Ao rerificarem a placa do carro, perceberam que pertencia a outro carro que tinha registro de roubo.

Diante dos fatos, os policiais federais iniciaram uma perseguição, quando o condutor do BMW entrou em uma estrada de terra e abandonou o veículo em um milharal. No momento da fuga a pé, ele foi abordado e preso em flagrante. Segundo a polícia, ele fumava o entorpecente no momento da abordagem

O motorista responderá pelo crime de tráfico de drogas. O carro e os entorpecentes encaminhado a delegacia local.