Motorista perde direção e tomba carreta na MS-480 após desviar de buracos

Uma carreta que transportava madeiras tombou na tarde de ontem (2), na MS-480, entre Batayporã e Anaurilândia. O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

Segundo informações apuradas pelo Dourados News, o motorista da carreta disse que tinha saído do Mato Grosso com destino ao Paraná, quando ao passar pelo trecho, perdeu o controle do veículo ao desviar de um buraco.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foram acionados e socorreram o condutor que reclamava de dores nos joelhos, além de escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por avaliação médica.

