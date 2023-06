Assaltante é capturado após agredir esposa e filho com microcefalia

Paulo Vitor Lopes, 27 anos, foi preso na tarde de ontem (2), após agredir a esposa e o filho com microcefalia, em uma residência na cidade de Aparecida do Taboado, a 458 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o rapaz apresentou documentos falsos para tentar ludibriar a polícia por conta de um mandado de prisão aberto em 2018, quando foi detido por assalto a banco.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados pela vítima de 19 anos após relatar ter sido agredida pelo esposo. Aos policiais, ela relatou que estava com o filho no colo, uma bebê com microcefalia que acabou sofrendo convulsão por conta das agressões. No local, os policiais não encontraram o autor, porque teria saído da residência em um veículo.

Diante dos fatos, os policiais saíam da residência. Após minutos, o homem voltou ao imóvel e passou a ameaçar a esposa. A equipe policial foi novamente acionada e conseguiram abordar Paulo que apresentou documentos falsos no momento da abordagem. Os policiais desconfiaram do comportamento e os documentos do rapaz e o começou questioná-lo.

Durante checagem, os militares descobriram que através da certidão de nascimento do autor, que ele apresentou documentos falsos e, que na verdadeira identidade, havia mandado de prisão em aberto por conta de furtos em cofres e caixas eletrônicos na cidade de Miranda e Paranaíba.

Após análise de documentos, Paulo recebeu voz de prisão e encaminhado a Polícia Civil de Aparecida do Taboado. Na delegacia, os policiais constaram dois mandados de prisão em aberto no nome do autor, um em maio de 2022 e outro de abril de 2023, ambos de prisão preventiva.

O caso foi registrado como violência doméstica, portar drogas para consumo pessoal e uso de documento falso.

