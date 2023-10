Veículo usado em sequestro é encontrado queimado na fronteira

Um veículo Citroën, foi encontrado carbonizado, na madrugada de hoje (29), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia paraguaia, o veículo tem o mesmo modelo utilizado no sequestro de Teresa Dejesús Ayala, 34 anos, na última quarta-feira (27).

Conforme apurado pelo site Última Hora, o veículo foi encontrado incendiado por moradores da região. “Fomos alertados por vizinhos que ao acordar viram este veículo em chamas. Agora estamos trabalhando para esclarecer se trata do mesmo carro envolvido no sequestro”, disse o vice-comissário Pedro Rodríguez, chefe da Delegacia Adjunta local.

Sequestro

Teresa Dejesús Ayala, 34 anos, foi sequestrada por desconhecidos na última quarta-feira (27), em um local escuro do bairro Jardín Aurora, na frente da filha de 15 anos, em PEdro Juan Caballero.

Conforme informações da Polícia Nacional, Tereza conversava com uma amiga pelo telefone, próximo ao território brasileiro, quando foi sequestrada por desconhecidos. A filha dela, estava dentro do carro estacionado no canteiro central, no momento da ação.

Segundo câmeras de segurança no local, um automóvel estacionou ao lado dela e dois homens a jogaram a força no banco traseiro do veículo, acelerou o carro em direção a Linha Internacional da Fronteira.

Teresa Dejesús Ayala tem antecedentes criminais no Brasil. Agentes da Polícia Nacional investigam o caso.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.