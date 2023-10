Policiais encontra diversos produtos ilícitos em depósitos clandestinos na Capital

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), encontraram na tarde de ontem (03), diversos produtos ilícitos, oriundos do Paraguai em dois em dois depósitos clandestinos, em Campo Grande. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do Garras realizavam uma operação, visando combater os crimes ocorridos nas áreas de fronteira, quando receberam uma denúncia de depósitos na Capital, que eram utilizados para contrabandos.

Nos locais, os policiais encontraram diversos produtos ilícitos,entre eles cigarros e outros produtos irregulares. Todos os objetos foram encaminhados à Receita Federal para realização dos procedimentos de praxe.

