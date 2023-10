Em Dourados, preço da cesta básica sofre aumento expressivo nos produtos

No dia 3 de outubro de 2023, a Prefeitura de Dourados, por meio do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), realizou uma abrangente pesquisa de preços nos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados da cidade. O objetivo da iniciativa foi fornecer aos consumidores informações relevantes sobre as variações de preços que podem ser encontradas no mercado local.

Ao todo, foram coletados preços de 29 itens, todos previamente definidos, com foco em produtos de necessidade básica para a população. Os resultados obtidos revelaram uma considerável disparidade de preços entre os estabelecimentos, evidenciando a importância de uma análise cuidadosa antes da compra.

Entre os produtos pesquisados, alguns apresentaram variação significativa nos preços, como a erva mate de tereré com uma diferença de 210,08%, o extrato de tomate com 234,59% de variação, a batata com uma variação de 113,70%, a margarina com 153,85% de diferença, o frango inteiro congelado com 126,84% de variação, o papel higiênico com um aumento de 274,10% no preço e o creme dental com uma diferença de 235,16%.

Além disso, a pesquisa evidenciou que entre os estabelecimentos analisados, doze produtos apresentaram uma diferença superior a 100% entre o produto com o menor e o maior preço. Isso inclui itens como goiabada 300 gr, esponja de aço com 8 unidades, sabonete 90 gr, sabão em pó 800 gr e sal de cozinha 1 kg.

Essa pesquisa fornece aos consumidores uma visão clara das oscilações de preços, possibilitando que tomem decisões mais conscientes e busquem economizar sem comprometer a qualidade dos produtos. Para esclarecer dúvidas ou registrar reclamações, o Procon está à disposição através do telefone 3411-7792 ou pelo e-mail [email protected].

Também é possível registrar reclamações pelo link disponibilizado para facilitar o acesso dos consumidores. A transparência e o diálogo são fundamentais para garantir o direito dos consumidores e promover uma relação saudável entre estabelecimentos e público.

Com informações da Prefeitura de Dourados

