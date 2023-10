Motorista foge e abandona 95 kg de cocaína e 84 kg de skunk na BR-262

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram 95 kg de cocaína e 84 kg de skunk em um VW/Gol, na BR-262, em Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande. O motorista do veículo conseguiu fugir e segue sendo procurado.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais solicitaram a parada do veículo VW/Gol. Durante a entrevista, o condutor entregou os documentos e solicitou que ele e o passageiro descesse do carro, enquanto chegava no sistema policial.

Neste momento, o rapaz conseguiu fugir a pé em uma vegetação. Os policiais realizaram buscas, mas sem sucesso.

Em vistoria no veículo, os policiais encontraram 75 kg de pasta base, 20 kg de cloridrato de cocaína e 84 kg de skunk. Questionado, o passageiro confessou o transporte e que pegaram o carro em Corumbá e deveria entregar os entorpecentes em Campo Grande.

Os entorpecentes, o preso e o veículo, foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda.

