Policiais descobrem oficina de desmanche de veículos roubados na Capital

Um homem de 36 anos, proprietário de uma oficina, foi preso ontem (14) pela Polícia Militar por receptação. De acordo com a polícia, o espaço localizado na vila Ipiranga em Campo Grande, servia como desmanche de carros roubados de São Paulo por uma quadrilha de Mato Grosso do Sul.

Segundo denúncias levantadas pelo 10º Batalhão de Polícia Militar, no local foram encontrados um veículo de modelo Cronos desmanchado. Em checagem no sistema, os policiais descobriram que o automóvel tinha registro de furto/roubo.

Em análises, os policiais descobriram que a quadrilha roubava veículos em São Paulo e que eram trazidos para o estado onde eram desmanchados e as peças vendidas.

Interrogado pelos policiais, o proprietário da oficina disse receber essas peças como forma de pagamento. Ele ainda disse desmanchar os carros para um homem que chamava “Leandro” e que esse rapaz escondia as peças na oficina e depois iria ao local buscá-los.

O dono da oficina foi encaminhado a delegacia, onde se encontra preso.

