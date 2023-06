Após discussão, mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro na frente dos filhos

Na manhã de hoje (24), uma mulher de 33 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na frente dos filhos, durante uma briga, em uma residência na Avenida Duque de Caxias, no bairro Serradinho, em Campo Grande. O homem fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Segundo informações da Polícia Militar o motivo da briga foi por conta de ambos passam por um processo de separação. O autor também de 33 anos, não queria que a mulher retirasse objetos de casa. Ao deparar com a ex- companheira reconhecendo seus pertences pessoais,ficou agressivo e começou a quebrar os bens pessoais da vítima, como estante e guarda-roupas. Ele ainda quebrou o vidro traseiro de um veículo Fiat Uno que pertence à sogra, que mora na casa da frente no mesmo terreno.

Ainda conforme informações policiais, durante a discussão, o homem pegou numa faca e desferiu golpes na mulher na frente dos filhos de idades entre 6, 15 e 9 anos. Ao deparar com a briga, o adolescente de 15 anos retirou a faca das mãos do homem. Equipes da PM foram acionados no imóvel, mas ao chegar no local encontrou a vítima ferida. O homem conseguiu fugir.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a Santa Casa. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O caso será investigado na tentativa de localizar o autor das agressões.

