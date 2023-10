Policiais brasileiros e paraguaios destroem mais de 14 hectares de maconha na fronteira

Os policiais brasileiros e paraguaios participaram neste final de semana da 2º etapa da Operação Basalto 2023, cujo objetivo é combater o tráfico de drogas na região de fronteira.

A operação aconteceu nos Departamentos de Amambay e Concepción, em apenas um dia, conseguiram apreender grande carga de entorpecentes, gerando um prejuízo estimado de US$ 1,2 dólares aos traficantes.

Conforme divulgado pelo site Porã News, na região rural de Cerro Corá, cerca de 100 quilômetros de Ponta Porã, 14 hectares de maconha foram destruídos; 1 acampamento, 8 prensas rústicas e 420 quilos de entorpecente já prensado. No total, mais de 42 toneladas foram retiradas de circulação em apenas 24 horas.

Nas redes sociais oficiais, o governo paraguaio comemorou a ação e reafirmou que continuarão a combater as organizações criminosas que usam o país para produzir ou armazenar entorpecentes enviados a outros países.

