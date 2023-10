Produção industrial se manteve estável na maioria das empresas de MS em agosto

A produção industrial ficou estável na passagem entre os meses de julho e agosto em 61% das empresas de Mato Grosso do Sul, enquanto 18% apontaram que houve crescimento nesse mesmo comparativo, conforme Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems. Quanto à utilização da capacidade instalada, 69% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês.

Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês de agosto em 72%. Quanto ao índice de confiança, o indicador segue em patamar positivo com 52,2 pontos. “Contudo, houve queda de 3 pontos na comparação com o mês anterior, refletindo, em maior medida, uma percepção de piora das atuais condições da economia brasileira na avaliação dos respondentes”, explicou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Já o índice de intenção de investimento encerrou o mês em 56,7 pontos, indicando recuo de 4,5 pontos na comparação com o último levantamento. “Sinalizando, deste modo, que houve uma redução na disposição do empresário industrial em realizar investimentos nos próximos seis meses”, destacou Ezequiel Resende.

Com relação aos próximos seis meses, 55% dos participantes disseram que a demanda por seus produtos deve ficar estável, enquanto 30% acreditam que deva aumentar. Quanto à quantidade de funcionários, o quadro total deve permanecer o mesmo para 76% dos respondentes, já 16% esperam elevar o número de colaboradores no intervalo considerado.

No que diz respeito à compra de matérias-primas, 66% disseram que o volume deve ser o mesmo nos próximos seis meses, enquanto 27% pretendem aumentar as aquisições nesse período.

