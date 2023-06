Policiais apreenderm cigarros contrabandeados avaliados em R$ 2,6 milhões de reais

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de hoje (3), uma carreta semirreboque carregado de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 2,6 milhões de reais. O flagrante aconteceu na MS-299, na zona rural do município de Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do DOF, o condutor conseguiu fugir do bloqueio policial e segue sendo procurado pela polícia. O flagrante ocorreu quando militares realizavam um bloqueio policial em área rural do município. Ao avistar uma carreta semirreboque Volvo FH 440, com placas do Paraguai, os policiais realizaram sinal de parada ao motorista. A ordem foi desobedecida pelo motorista, quando o homem estacionou o veículo quilômetros a frente, abriu a porta e fugiu dos agentes do DOF pelas margens da rodovia. Até o momento não foi encontrado.

Ao realizararam uma procedencia de checagem nos documentos do veículo, foi constatado registro de furto do Volvo FH 440 ocorrido em Curitiba (PR), no dia 14 de maio de 2023. Já o semirreboque havia sido roubado em Imbituva (PR), dois dias antes.

A carga de cigarros e o veículo apreendido foram entregues a Receita Federal de Mundo Novo.

