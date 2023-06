No PR, Operário tem quinta chance de primeira vitória

O Operário joga neste sábado (3), às 15h (de MS), com o Cascavel, no estádio Olímpico Regional, no Paraná. Diante do lanterna do grupo 7 da Série D, o Galo de Campo Grande tenta sua primeira vitória, na competição. O jogo é válido pela quinta rodada da Quarta Divisão e marca o duelo dos lanternas do grupo.

O representante de Mato Grosso do Sul soma 3 pontos, um a mais que os donos da casa. O adversário paranaense estreia novo técnico: Leston Júnior substituiu Luís Carlos Cruz, demitido na segunda-feira (29).

Em sétimo lugar, o time operariano, comandado por Celso Rodrigues, pode encostar no G4 em caso de resultado positivo. Em um grupo embolado, o atual quarto colocado, a Inter de Limeira-SP, soma seis pontos, mesma pontuação de XV de Piracicaba-SP e Maringá-PR.

Estes levam vantagem pelo saldo de gols (2 a 1). O líder é a Patrocinense, com oito pontos. Na sequência, o Crac (GO) tem quatro e a Ferroviária três, porém, com saldo de gols menos 1, contra menos 2 do Alvinegro sul-mato-grossenses.

Os demais jogos do grupo acontecem também neste sábado, que são: Inter x XV de Piracicaba, às 15h; Ferroviária-SP x Crac-GO, às 16h; e Patrocinense x Maringá-PR, às 17h.

