Policiais apreendem R$ 64 milhões de cocaína em galpão na Capital

Equipes da Polícia Militar aprenderam na noite de ontem (13), quase 1 tonelada de cloridrato de cocaína avaliada em R$ 64 milhões. A apreensão foi realizada pela Força Tática, com auxílio do Batalhão de Choque, em um galpão, localizado na Avenida Gury Marques, região sul da Capital. O local estava vazio e ninguém foi preso.

Segundo a polícia, os entorpecentes foram encontrados por volta das 19h, quando receberam denúncias anônimas de que no local havia um veículo descarregando um grande volume de material, seria de entorpecentes.

De acordo com a polícia, ao chegar no local, o veículo que havia descarregado a mercadoria, já havia saído do galpão. Foram realizadas buscas pela região, porém ninguém foi localizado.

Dentro do local, os policiais encontraram os entorpecentes e após ser apresentada na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), foi contastado 819 kg de cloridrato de cocaína e 20 kg de Skank. A Polícia Civil investiga os responsáveis pelo galpão e os entorpecentes encontrados no local.

Segundo a corporação, essa é a maior apreensão de cocaína registrada em Campo Grande em 2023.

