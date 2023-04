Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia pede mais cuidado com sua comunicação e com a forma de você se expressar.. Alguns desentendimentos com seus amigos e colegas de serviço podem ficar intensas, principalmente com possíveis críticas, que podem acontecer. Nada de levar tanto pro lado pessoal. Com a galera de casa, algumas conversas envolvendo os gastos podem deixar as coisas mais tranquilas, tem chance de resolver pepino com grana. Aí sim! Se está em busca de um amor, vá se divertir, porque a chance de encontrar é grande! Só não fica muito no mistério para não cansar a a conquista, tá? Com o mozão, sintonia e harmonia marcam os momentos de vocês hoje, aproveite!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinho, você pode se sentir um pouco mais irritada hoje, pois o Sol está instalado na sua Casa de Sonhos do Mapa, o que atinge diretamente seu inferno astral. Essa energia é pra lá de boa pra você ter impulso pra organizar as coisas em casa. O alerta real fica por conta das suas emoções, que podem dar as caras no seu trabalho. Cuidado pra não colocar os pés pelas mãos! Por outro lado, esse impulso pode também te deixar mais criativa para buscar soluções com colegas e chefia. Aí sim! Com o mozão, aposte em uma conversa mais clara para deixar tudo em pratos limpos, ok? Se estiver na pista, seu jeito mais determinado pode chamar atenção. Chuta que é gol!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Como uma boa geminiana, aposte nas boas conversas, em assuntos novos e em tudo que estimula o seu intelecto. Hoje o dia tá propício pra investir nos estudos e buscar novidades no trabalho, então vai com tudo! Mas preste atenção ao seu dinheiro antes de tomar alguma atitude. No amor, é o momento de ver se as amizades não têm tomado muito espaço no relacionamento a dois. No romance, seu magnetismo tá em alta, então manifesta e joga pro Universo!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sextou, bebê! Mas, antes de pensar lá no fim do expediente, os astros têm alguns recados. Umas tretinhas podem rolar entre você e seus amigos ou ainda colegas de trabalho. Mas, relaxa o coração que tudo tende a se resolver numa boa essa vibe, sua intuição vai te ajudar e muito! Na paquera, sua determinação vai chamar atenção e é capaz de dar o primeiro passo na conquista. Dona de tudo, viu? Se você está em um relacionamento, aposte em tirar alguns planos da gaveta, quem sabe programar alguma viagem a longo prazo, só não vale se irritar por besteira, deixe o mozão agir também, valeu?

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextamos e o dia amanhece como? Cheio de recado dos astros! Nesse momento, você pode apostar em atividades que trazem mais sentido para a sua vida. Descobrir coisas novas ou focar naquilo que gosta de fazer pode ser um grande gol direto nos seus planos. Aí sim eu vi vantagem! No seu trabalho, saia um pouco da rotina, se puder, se desafie em fazer coisas novas, você pode ganhar pontos com a chefia com isso, viu? No amor, você pode sentir que chegou o momento de mudar algumas coisas e isso vai fazer um bem pra relação Na paquera, contatinhos de longe podem fazer sua cabeça. A chuva de likes corre solta, aproveite, bebê!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Vamos sextar com glória, minha consagrada?! Esse é o momento para você colocar em prática seus conhecimentos, afinal conhecimento sem prática não é sabedoria, e você sabe muito bem disso, meu cristalzinho! No trabalho use sua criatividade para terminar todas suas demandas antes do final de semana. Os astros estão ótimos para você curtir um pouco mais com os amigos e também para envolver o mozão nesse grupo, trazendo mais estabilidade e proximidade para o relacionamento. Na paquera, um envolvimento pode começar a se estreitar e isso pode mudar a maneira como você se relaciona com outras pessoas, trazendo mais seriedade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você pode se sentir um pouco presa com relação a uma parceria ou ainda ao próprio relacionamento, Libra. Precisa aprender a usar corretamente a sua autonomia pra gerar oportunidades. A insegurança também pode bater um pouco forte por não se sentir capaz de tomar algumas atitudes importantes, mas lembre-se de preservar a realização dos seus sonhos, pois eles só vão ser alcançados e respeitados por você, e nem todos vão entender isso. No amor, não há necessidade de desgastes se ambos respeitarem a individualidade um do outro. Na união e na paquera, saiba identificar outras linguagens de amor!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpiangel, hoje o dia pede para que você tenha mais atenção no comportamento, principalmente em seu trabalho. Mantenha a cautela para que seus colegas de trabalho não te interpretem de maneira errada. Os astros apontam que a família será seu tópico de destaque nesse sextou. Aproveite a vibe do astral para curtir a convivência com a família, mas cuidado com os gatilhos e com as cobranças. Abrace o que vem do Universo, pois isso trará uma ótima oportunidade para você solucionar pequenas lembranças familiares. Com o mozão, um jantar em casa combinado com um filminho reacende a intimidade. Se está on para sexta, de o primeiro passo para tornar a relação com o crush mais intensa.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Ei sagitariana, tô vendo aqui que hoje a rotina pode te dar um puxão de orelha. O astral favorece a vibe para assuntos místicos, então, se esforce para manter sua rotina e confie em sua intuição, mas claro, tomando cuidado com a teimosia. No trabalho, priorize as coisas básicas que precisam ser realizadas, coisas que já estavam programadas e que ainda não foram resolvidas. Com o mozão, a desconfiança pode aparecer, mas antes de qualquer atitude, analise a situação com mais tranquilidade. Cuidado com equívocos e precipitações. Na paquera, os astros favorecem seu charme. Invista em uma boa conversa, alguém da turma pode demonstrar interesse.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Caprica, hoje o dia exigirá de você cuidado dobrado na hora de fechar contratos, leia os documentos com atenção redobrada. Ainda mais se envolver questões de aluguel ou negociações financeiras. No trabalho, analise melhor as ofertas e a sua comunicação. Os astros reservam para você uma possibilidade de boas negociações, mas talvez precise ser mais incisiva em seu posicionamento e melhorar a persuasão. Analise bem as coisas, viu bebê! Com o mozão, incentive o parceiro a ter mais atitude, seja para as questões de relacionamento ou até mesmo para que ele alcance os próprios sonhos. Na paquera, veja se não está cedendo muito onde não há a responsabilidade de um compromisso.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sextou bonito! E pra hoje, desperte a garra que tem em você para buscar seus objetivos. Os astros estão dando força total para essa oportunidade e você se sentirá mais otimista e até mesmo sociável. No trabalho, você vai ter a chance mostrar o resultado do seu trabalho e isso traz mais visibilidade. Lembre-se se cumprir com as obrigações do dia a dia, sem evitar ou fazer corpo mole, deixe a curtição no momento certo. No relacionamento, talvez sinta o mozão um pouco distante, mas não implique, dê o espaço dele a chance dele se aproximar do seu. Na pista, a vibe é ótima, mas cuidado com os excessos para não se arrepender depois, valeu?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

As vibes astrais pedem pra que você confie em si mesma, meu docinho de caramelo! Ainda que o dinheiro não esteja em alta nessa sexta, não deixe que isso abale a sua confiança pessoal! Foque em descobrir maneiras criativas pra solucionar os desafios. Você pode se sentir um pouco isolada ou deslocada hoje, mas reserve um tempo pra refletir e não se critique. Xô, bad vibes! No romance, controle as emoções e ouça mais a sua intuição. Tenha cuidado com gastos. Com o xodó, cuidado pra não sobrecarregá-lo com suas questões pessoais e aposte em uma conversa amigável!