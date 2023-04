Polícia Federal deflagra operação de combate a pedofilia

Na manhã desta sexta-feira (14), em Dourados, a Polícia Federal deflagrou a Operação Quimera, com o objetivo de reprimir a aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

É a terceira ação realizada pelo órgão no município em um período de duas semanas, após a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de envolvimento nesse tipo de crime no dia 28 de março.

A operação realizada hoje foi resultado de uma investigação iniciada em julho de 2022, após a constatação de evidências relacionadas ao armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a manhã, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Dourados. Segundo as autoridades, durante a execução dessas ordens judiciais, foram confiscados dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia pela Polícia Federal.

Outras operações

No contexto da Operação Reincidência, em 28 de março, os agentes da Polícia Federal se deslocaram até a residência de um indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, para cumprir um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. De acordo com a PF, o suspeito já havia sido investigado em relação ao mesmo caso em 2016 e estava sob investigação desde 2020.

Em outra operação, chamada de Youtuber, os agentes federais realizaram uma busca e apreensão na cidade após denúncias de conteúdo de nudez infantojuvenil na internet.

