Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 12 desperta em você um desejo enorme de se isolar do mundo e ficar mais quieta no seu canto. Respeite essa vontade e procure evitar ambientes agitados hoje. No trabalho, busque um ambiente tranquilo para se concentrar melhor nas tarefas e tente fazer seu serviço sozinha, sem esperar o apoio de ninguém. Ainda que Sol e Vênus estimulem as parcerias, você vai se sair melhor sozinha. No amor, seu coração pode bater mais forte por uma pessoa misteriosa, que esconde algo ou que já tem outro compromisso. Já no romance, a união recebe bons estímulos e a cumplicidade só vai aumentar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa da Vocação garante a você uma disposição extra para investir na sua carreira e nos seus objetivos mais ambiciosos. Tudo indica que você não medirá esforços para mostrar o seu potencial e ganhar a confiança dos chefes no emprego, ainda mais se estiver de olho em uma boa oportunidade de promoção. Sol e Vênus no seu paraíso astral garantem sorte, criatividade e sucesso nas conquistas, então, trate de aproveitar a boa maré e batalhar pelo que deseja. No amor, capriche no visual e use todo seu charme para atrair alguém legal. Se você já tem seu par, façam planos juntos e namorem muito!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender dos astros, o dia será muito favorável para o seu crescimento pessoal e profissional. Fique atenta às oportunidades de fazer cursos, treinamentos ou participar de projetos que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. Pode se entusiasmar em fazer uma faculdade ou aprender um novo idioma – tudo que fizer nesse sentido vai beneficiar o seu currículo e abrir novas portas para o seu sucesso. Ótima sintonia com a família. Pode pintar uma paquera com alguém de outra cidade ou com alguém muito parecido com você: invista! Na vida a dois, valorize as afinidades e a estabilidade da relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Bom dia para exercitar o desapego, leonina. A Lua ajudará você a identificar e doar tudo que não tem mais serventia para a sua vida, seja em casa ou no trabalho. Você pode aproveitar para arrumar armários, mexer nos arquivos e descartar o que não usa mais. Também será mais fácil lidar com as emoções e se livrar de velhas mágoas. Sol e Vênus na Casa da Comunicação vão facilitar o diálogo e tornar essa missão ainda mais fácil. A Lua também deixará você ainda mais atraente e sedutora, o que promete turbinar as paqueras e subir a temperatura na intimidade. Use e abuse do seu poder de sedução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A ordem do dia para você é trabalhar em equipe. A Lua estimula a união e indica que você deve somar forças com os colegas para cumprir as tarefas e atingir logo as metas em comum. Outra possibilidade é oficializar uma sociedade com alguém de confiança. Sol e Vênus favorecem as finanças e também sugerem que pode fazer acordos muito lucrativos. Nos assuntos do coração, o desejo de viver uma relação séria e duradoura deve aumentar. Bom momento para iniciar um romance ou fortalecer os laços com a pessoa amada. Valorize a segurança e a lealdade da relação, mas sem cobranças e nem ciúmes.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai contar com energia e disposição em dobro para encarar seu trabalho e as tarefas de rotina hoje. Também vai mostrar mais facilidade para organizar suas coisas e definir prioridades, o que deve tornar mais fácil a missão de deixar o serviço em dia. Explore ao máximo seus talentos e mostre do que é capaz. Cheia de charme, carisma e elegância, você vai atrair quem quiser nas paqueras. Mas pode se sentir mais à vontade para se aproximar de alguém que já conhece e já faz parte da sua vida. Para quem já tem seu amor, a dica é apoiar os projetos do par e caprichar no romantismo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua entra no seu paraíso astral e faz tudo parecer mais fácil e prazeroso. No trabalho, você vai sentir o clima mais leve e descontraído no relacionamento com chefes e colegas. E até as tarefas mais complicadas devem deslanchar com mais tranquilidade. Sua criatividade também está acentuada e pode trazer ideias incríveis no emprego. Conte com a sorte, inclusive em jogos e sorteios: faça suas apostas. Sua estrela vai brilhar forte também no amor. Cheia de charme, você vai atrair paqueras até sem querer. Mas mantenha suas conquistas em segredo. Boa cumplicidade e muito romantismo na união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 4 fortalece seus laços com a família e faz com que você queira se dedicar mais aos assuntos de casa. No trabalho, você vai se destacar ainda mais se explorar a experiência que adquiriu em empregos anteriores. Também pode apresentar um projeto que há tempos você sonha em realizar. Vai ser fácil atrair aliados para realizar seus projetos. No amor, você vai querer segurança e companheirismo. Tudo indica que vai preferir continuar sozinha a se aventurar em lances sem futuro. Mas se um(a) ex reaparecer, vai ser difícil resistir. Na união, valorize a estabilidade e relembre bons momentos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você vai sentir uma facilidade bem maior para se comunicar e tem mais é que usar isso a seu favor. No trabalho, participe mais das conversas e negociações, dê ideias e divulgue seus bons resultados. Também é um bom dia para quem procura emprego: distribua currículos e faça contatos. Sucesso garantido nas entrevistas. Sol e Vênus na Casa 10 indicam uma fase de oportunidades e realizações: saiba aproveitar. Na paquera, você estará mais extrovertida e deve puxar papo com o alvo para descobrir se vocês realmente combinam. Estimule o diálogo no romance e defina metas para o futuro do casal.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Cuidar das finanças estará entre as suas prioridades hoje. É um bom dia para rever seus gastos e planejar melhor as despesas. Você também deve ficar atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos, seja batalhando por um aumento, fazer um bico ou qualquer coisa lucrativa. No amor, você vai querer algo duradouro e que traga certezas ao seu coração. Vai buscar alguém que tenha ideias, projetos e valores bem parecidos com os seus. Na vida a dois, a sintonia será deliciosa. Mostre o quanto valoriza seu bem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua em Peixes realça todos os pontos fortes do seu signo. Você vai se sentir mais confiante para explorar seus talentos no trabalho e pode contar com todo seu carisma para se entender bem com as pessoas. Busque a companhia de pessoas positivas e que possam contribuir para manter o seu alto-astral. Encare os desafios com otimismo e agarre as oportunidades de virar o jogo a seu favor. Nas paqueras, além de atrair facilmente as pessoas com seu jeito encantador, você contará com doses extras de sensualidade para envolver o alvo. No romance, cubra seu amor de carinho e invista na intimidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O céu convida você a olhar com mais atenção para os seus projetos e objetivos para o futuro. Você pode ter oportunidade de colocar algumas ideias em prática e terá facilidade para encontrar pessoas que possam dar apoio às suas iniciativas. Claro que terá que trabalhar com disciplina e determinação, mas os resultados farão todo esforço valer a pena. Na vida social, aceite convites de amigos para sair e não perca a chance de se enturmar com gente nova. Você terá ótima popularidade nas paqueras, mas tudo indica que vai curtir com liberdade, sem se amarrar. Forte companheirismo na união.

