Flamengo empata com Internacional e Palmeiras pode ampliar vantagem

Flamengo e Internacional ficaram no 0 a 0 na noite de ontem (6), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da falta de gols, a partida foi movimentada até o final, com chances para ambos os lados. O resultado, no entanto, é ótimo para o líder Palmeiras, que pode abrir 12 pontos de vantagem para o Colorado, atual vice-líder.

Com o resultado, o Flamengo fica na 5ª colocação, com 49 pontos. Por mais que o time esteja na disputa por dois títulos, o resultado pode não ter agradado, já que existe a expetativa de terminar o campeonato no G4. Já o Inter segue em segundo, com 54 pontos.

Como foi Flamengo x Internacional

O confronto começou em ritmo acelerado, com as duas equipes buscando o ataque. O Internacional quase abriu o placar aos 14 minutos, com Alan Patrick, mas Léo Pereira salvou em cima da linha. No minuto seguinte, o Flamengo respondeu com Pedro, mas Keiller fez grande defesa. O goleiro, inclusive, que fez grandes defesas e foi o destaque da partida.

Apesar da maior posse de bola, o Flamengo viu o Internacional ser perigoso nos contra-ataques rápidos. No entanto, os rubro-negros voltaram a assustar aos 27 minutos, em chute de Arrascaeta que parou, mais uma vez, em Keiller.

No final da primeira etapa, Pedro teve uma outra grande oportunidade, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Keiller.

No segundo tempo, pressionado, o Inter recuou suas linhas e colocou cinco jogadores na defesa. Ao adotar postura mais fechada, foi pressionado e precisou se virar para segurar o empate. Já o melhorou de rendimento com as modificações que o técnico Dorival Júnior fez, colocando Matheuzinho, Vidal e Everton Cebolinha. O time passou a jogar pelos lados e se tornou mais perigoso, mas esbarrou em uma noite inspirada do goleiro colorado Keiller.

Nos minutos finais, os donos da casa tentam impor uma pressão em busca da vitória. Só que o Internacional conseguiu se segurar para sair de campo com o empate do Maracanã.

