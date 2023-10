Prefeita Adriane Lopes participa de sorteio e contempla contribuintes do IPTU com prêmios

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), participa na manhã de hoje (25), de uma solenidade e entrega de prêmios do do 2° e 3° Sorteio do Concurso IPTU Dá Prêmios. O evento está marcado para às 9h, na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho.

Segundo a organização, serão contemplados os contribuintes que estão em dia com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Ainda conforme informações da prefeitura, a lista de prêmios por sorteio: 1 automóvel 0 km; 1 motocicleta 0 km; 3 televisores e 3 aparelhos de ar condicionado. (A premiação é igual nos três sorteios).

A solenidade começa às 9h, na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho, que fica localizada na Rua Mal. Rondon, 2.655, no Centro de Campo Grande.

