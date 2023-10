Policiais apreendem 200 kg de fios de cobre em comércio clandestino na Capital

Foram encontrados mais de 200 kg de fios de cobre, em um comércio clandestino, que funcionava em uma residência, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O dono do comércio e o proprietário do imóvel, fugiram mas já foram localizados e responderão pelos crimes de receptação.

A descoberta foi na última sexta-feira (29), quando policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), descobriram que no local, funcionava um comércio clandestino de cobre. No imóvel, a perícia foi acionada e juntamente com a Energisa e Águas Guariroba, que o imóvel possuía “gato” de energia e de água.

Durante a ação, foram apreendidos 200 kg de fios de cobre furtados de obras, residências e comércios, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, maquinários furtados de construção civil e uma motocicleta.

O morador e também proprietário da casa e dono do comércio clandestino fugiu ao verificar a aproximação das viaturas policiais, mas já foi identificado e será responsabilizado e indiciado por receptação qualificada e furto de energia e de água.

