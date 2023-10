Polícia prende suspeito de planejar a morte de uma testemunha em MS

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil, neste final de semana, suspeito de planejar a morte de uma testemunha que presenciou um homicídio, onde ele tinha praticado em Mundo Novo, a 463 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo estaria planejando coagir e até matar uma testemunha de uma das ações penais em que ele é réu pelo crime de homicídio.

Após o mandado de prisão ser oficializado pela Polícia Civil, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul representou pela prisão preventiva do denunciado, o que foi deferido pelo Poder Judiciário.

O homem responde por dois homicídios, além de ser investigado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

