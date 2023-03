Jovem de 18 anos confessa assassinato no último fim de semana

Um jovem de 18 anos, acusado de matar Lucas Almeida Nunes, 24, a tiros se entregou no 1º Distrito Policial de Dourados, nesta segunda-feira (27), para confessar o crime que cometeu no último sábado (25), em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, o jovem relatou que comprou a arma usada no crime há alguns dias, por R$ 3 mil, após ser avisado de que a vítima estaria atrás dele para matar. A partir disso, teria passado a andar armado.

No dia do fato, o autor estava na casa de um amigo e resolveu ir embora, quando encontrou a vítima, na Rua Vasco Venâncio Soares, cruzamento com a Prudêncio Campos Leite Filho, e foi tirar satisfação sobre as ameaças de morte.

Segundo o autor, o jovem teria tentado sacar uma arma, momento em que reagiu e efetuou vários disparos. Lucas Almeida foi atingido por três tiros na cabeça e um no peito.

À polícia, Lucas Waldow ainda relatou que a rixa entre ele e a vítima é desde 2015, época em que ambos estavam internados na Unei (Unidade Educacional de Internação). Por fim, disse que após o crime pegou a bicicleta que estava nas proximidades e fugiu. Após depoimento, o jovem foi liberado.

Boletim de ocorrência

Conforme boletim de ocorrência, o irmão da vítima disse que Lucas era dependente químico e tinha várias passagens pela polícia. Pelo asfalto foram encontrados dois projéteis deflagrados, um próximo ao corpo e o outro que caiu da cabeça da vítima durante a movimentação do corpo pelos peritos.

Ainda segundo registro policial, antes de ser assassinado, Lucas invadiu uma casa na Rua Iracema dizendo ser policial, que queria seu botijão de gás de volta e agrediu os moradores com coronhadas. O rapaz ainda disparou dentro da residência. Uma cápsula deflagrada foi encontrada no imóvel.