Após fuga, policiais encontram 255 kg de maconha em veículo na MS-160

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 255 quilos de maconha em um veículo, na MS-160, próximo ao município de Tacuru, localizado a 420 quilômetros de Campo Grande. Interrogado aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 8 mil para levar a droga até o interior do Paraná.

O flagrante aconteceu após patrulhamento na MS-160, quando os policiais avistaram um veículo de modelo Pálio, realizando sinal de parada ao condutor. Ao ver os policiais, o motorista acelerou o automóvel desobedecendo o sinal dos policiais do DOF. Após quilómetros de acompanhamento em fuga, o condutor abandonou o carro às margens da rodovia e continuou a fuga a pé. Os policiais conseguiram capturar o condutor que foi preso em flagrante.

Em vistoria ao interior do automóvel, os policiais encontraram tabletes de maconha espalhados. Interrogado, o suspeito disse que pegou o veículo carregado em Sete Quedas e levaria os entorpecentes até Maringá (PR), onde receberia R$ 8 mil.

Segundo informações do DOF, o material está avaliado em R$ 531 mil, onde foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.

