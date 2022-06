Zenit anuncia empréstimo de Yuri Alberto ao Corinthians

A equipe do Zenit (RUS) anunciou na manhã de hoje (29) o empréstimo do atacante Yuri Alberto para o Corinthians. De acordo com informações do jornal O Globo, o clube paulista cederá Mantuan e o goleiro Ivan por empréstimo.

Segundo informações da reportagem, o acordo entre os clubes só entrará em vigor a partir de julho, quando a janela para realiza

“Zenit e Corinthians chegaram a um acordo sobre o empréstimo bilateral de jogadores. Yuri Alberto vai continuar a temporada como parte do time brasileiro, enquanto o goleiro Ivan Quaresma da Silva e o meia-atacante Gustavo Mantuan vão se juntar ao Zenit. O acordo entrará em vigor a partir de meados de julho”, relata a nota do Zenit.

Yuri Alberto chegará ao Corinthians para suprir a saída do centroavante Jô, que teve seu desligamento do clube após ser flagrado em uma festa e faltar a um treino no dia seguinte. O clube russo no ano passado, desembolsou 25 milhões de euros ao Internacional pelo atleta.

Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a negociação entre Zenit e Corinthians foi facilitada, após a FIFA anunciar que atletas que atuam em um dos países envolvidos no conflito possam suspender contrato até o meio do ano que vem. Por conta dessa informação, vários atletas deixaram a Rússia nesses últimos meses entre eles os brasileiros Maycon (do Shakhtar Donetsk para o próprio Corinthians), que foi emprestado ao Corinthians, Alan Patrick (também do Shakhtar para o Inter), Pedrinho (próximo de acerto com o Atlético-MG) e Ayrton Lucas (cedido ao Flamengo pelo Spartak Moscou).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.