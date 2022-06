Justiça brasileira diz ter realizado apreensão no metaverso

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou que realizou sua primeira ação de busca e apreensão dentro do metaverso. De acordo com as autoridades, essa operação começou em 2019 e já está em sua quarta fase. Na última terça-feira (21), onze pessoas foram presas, em quatro estados brasileiros.

A ação faz parte da Operação 404. Ela iniciou em novembro de 2019 e foi deflagrada em 12 estados. O processo conseguiu cumprir 30 mandados de busca e apreensão. Na ocasião, 210 sites foram bloqueados, além de 700 aplicativos de streaming ilegais e 461 aplicativos de música. Muitos dos apps tinham a capacidade de roubar dados dos usuário, como registros bancários, e-mails e senhas.

Uma apreensão no metaverso?

Durante os 30 mandatos de busca a apreensão, os coordenadores de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, afirmaram terem realizado uma apreensão dentro do metaverso, já que havia práticas criminosas no espaço cibernético.

Entretanto, a pasta não deu maiores afirmações, devido ao processo estar em segredo de justiça.

Repercussão na internet

O fato do ministério da justiça não ter dado maiores informações do caso levantou desconfianças no Twitter. Afinal, a principal suspeita é que operação tenha ocorrido no Fortnite ou Second Life, que são as plataformas mais utilizadas atualmente.

A informação causou dúvidas acerca do que a justiça define como “metaverso”, já que para até os usuários ainda é um terreno nebuloso, imagine para a Justiça.

Afinal de contas, para ser considerado metaverso, basta ter um avatar?

